Новейшее оборудование получила областная детская больница





Отделение реанимации и интенсивной терапии областной детской клинической больницы получило высокотехнологичное оборудование для оказания медицинской помощи новорожденным. За счет средств областного бюджета приобретена система смешивания растворов ImproMediForm. Благодаря аппарату лекарственные препараты изготавливаются с высокой точностью и в абсолютно стерильных условиях, что особенно актуально в отношении новорожденных. Теперь на точность дозировки не сможет повлиять человеческий фактор.

Стоимость оборудования, приобретенного в рамках нацпроекта "Здравоохранение", – 8,6 млн рублей.