Номера телефонов экстренных служб в период новогодних праздников

ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница": "горячая линия" 8 -7931- 370- 87-97.

Скорая медицинская помощь: 67-003, 112.

Выборгский пожарно-спасательный гарнизон: 01 и 3-36-03;

Дежурная часть УМВД России по Выборгскому району ЛО: 02 и 3-03-07;

Аварийно-диспетчерская служба "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Выборге: 04 и 2-41-90;

Диспетчерская служба ГУП "Леноблводоканал": 8 (812) 409-00-01 и 8 (813) 78-22-581;

Производственный участок Выборгского района ГУП "Леноблводокана: 22-581 и 20-953;

Горячая линии регионального оператора по обращению с ТКО: 8 (812) 454-18-18;

Диспетчерская служба ОАО "Выборгтеплоэнерго": 8-800-550-35-60 и 2-09-74;

Диспетчерская служба ОАО "ЛОЭСК": 23-371;

Филиал ОАО "Ленэнерго" - "Выборгские электрические сети": 2-09-61 (Выборг), 2-19-50 (Выборгский район), 6-67-92 (Рощинское РЭС);

Диспетчерская служба ОАО "Лифтремонт": 2-51-30;

ОАО "Аварийно-ремонтная диспетчерская служба": 005;

ДРСУ г. Выборг: 9-12-13;

ДРСУ г. Рощино: 6-42-44.

Также функционирует короткий единый номер вызова экстренных служб: 112.

Номера диспетчерских служб управляющих организаций и ТСЖ см. в квитанциях и на информационных досках в подъездах.

Номер Единой дежурно-диспетчерской службы администрации МО "Выборгский район": 22-175 и 8-921-874-77-81.