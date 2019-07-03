Никита Виноградов стал бронзовым призером Первенства СЗФО

Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа проходят в Сыктывкаре. На дистанции 200 м брассом воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Никита Виноградов завоевал бронзу.

Валерий Школин на 200-метровке стал обладателем серебряной медали. Кроме того, на этой дистанции выборгский пловец перевыполнил норматив мастера спорта.На дистанции 1 500 м вольным стилем Валерий Школин занял второе место в Первенстве и третье в Чемпионате. Тренирует спортсмена Рада Колотилкина.