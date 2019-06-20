Несколько домов в Приморске остаются без отопления после аварии

Авария на теплосетях оставила без отопления жителей Приморска. На данный момент котельная работает в обычном режиме, однако проблемными остаются 8 домов. Сегодня на рабочем совещании в администрации Приморского поселения представители управляющих компаний обсудили дальнейший план действий.

