Не всё то валежник, что валяется в лесу

Многие выборжцы, заготавливая на зиму дрова, отдают предпочтение валежнику, тем более что с 1 января его законодательно приравняли к другим дарам леса - ягодам, грибам и орехам. Однако, как выяснилось, далеко не все имеют четкое представление о том, как он выглядит. Поэтому велика вероятность заготовить вместо валежника совершенно другой ресурс и в результате понести за это наказание.

