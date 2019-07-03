Не можешь спать спокойно - уплати налоги





Срок уплаты имущественных налогов с физических лиц за 2018 год истёк 2 декабря. До этой даты его должны были оплатить владельцы земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств.

Заплатить налоги по разным причинам успели не все, поэтому специалисты напоминают: если вам не приходило налоговое уведомление, то его нужно получить. Сделать это можно тремя способами: лично в налоговой инспекции по Выборгскому району, в МФЦ по месту жительства или по запросу на официальном сайте nalog.ru - в этом случае документ вам пришлют по почте.

Те, кто зарегистрирован в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", налоговое уведомление получают в электронном виде.