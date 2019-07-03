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Сегодня, 10:01

Не можешь спать спокойно - уплати налоги



Срок уплаты имущественных налогов с физических лиц за 2018 год истёк 2 декабря. До этой даты его должны были оплатить владельцы земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств. 
Заплатить налоги по разным причинам успели не все, поэтому специалисты напоминают: если вам не приходило налоговое уведомление, то его нужно получить. Сделать это можно тремя способами: лично в налоговой инспекции по Выборгскому району, в МФЦ по месту жительства или по запросу на официальном сайте nalog.ru - в этом случае документ вам пришлют по почте. 
Те, кто зарегистрирован в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", налоговое уведомление получают в электронном виде.

Метки имущественный налогличный кабинет налогоплательщиканалоговое уведомление
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