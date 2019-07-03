Нарушителей с детьми в салоне будут наказывать строже

Водителям, которые нарушают правила, когда в салоне находится ребенок, наказание будет суровее, а штрафы выше. Как пишет "Российская газета", правительство по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения поручило министерству юстиции и МВД России проработать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними.