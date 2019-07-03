Налоговики не советуют прибегать к помощи посредников при оформлении вычетов

В Федеральной налоговой службе отмечают рост числа случаев некорректно составленных заявлений на получение налогового вычета. Об этом пишет "Российская газета". Граждане обращаются за помощью в юридические фирмы, а в результате в налоговые органы поступают документы в виде простых обращений. По таким заявлениям, предупреждают специалисты, вычеты не предоставляются. Поэтому налоговая служба не рекомендует привлекать к составлению заявления сомнительных налоговых помощников и советников.

Вернуть часть налога можно двумя способами. Во-первых, подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет, через личный кабинет на сайте ФНС либо отправить их по почте. Во-вторых, вычет можно оформить у работодателя, предварительно получив специальное уведомление в налоговой инспекции.