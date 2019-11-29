На заседание Совета директоров пригласили налоговиков

Изменения в налоговом законодательстве с 2020 года обсудили руководители промышленных предприятий Выборгского района. На очередном заседании Совета директоров производственной сферы представители налоговой службы рассказали о поправках, которые вступят в силу с нового года. В частности, на ФНС будут возложены функции по формированию и ведению государственного ресурса бухгалтерской отчетности. Документы нужно будет сдавать в электронном виде...