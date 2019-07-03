На трассе "Скандинавия" в ДТП погибли и пострадали люди





Сегодня в Выборгском районе Ленобласти произошла автомобильная авария с тяжелыми последствиями. Это случилось в половине десятого утра на 111 км трассы "Скандинавия", в районе станции Лейпясуо. По данным регионального управления ГИБДД, "Киа Сорренто" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "БМВ" и "Шкодой". 50-летний водитель "Киа"погиб на месте, 49-летний пассажир получил тяжелые травмы, еще один - 42 лет - травмы средней степени тяжести. Пострадал также 35-летний водитель "Шкоды".

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в дорожной полиции.