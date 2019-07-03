На сайте Пенсионного фонда заработал новый сервис





Справку, подтверждающую право на набор социальных услуг, можно получить через Интернет. В электронном кабинете Пенсионного фонда России запущен новый сервис.

Справка предъявляется в организации, которые оказывают гражданам соцуслуги. В основном она требуется в медучреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проездного билета на пригородном железнодорожном транспорте. Справка также может понадобиться при обращении в Фонд социального страхования за путевкой на санаторно-курортное лечение.

Полученная через личный кабинет справка заверяется электронной подписью и равнозначна документу, выдаваемому в клиентских службах Пенсионного фонда.