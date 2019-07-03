На путепроводе над трассой А-181 "Скандинавия" временно изменят схему движения

На путепроводе, расположенном над автодорогой А-181 Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, идут ремонтные работы. Об этом информирует Упрдор "Северо-Запад". В планах подрядной организации - замена гидроизоляции, окраска металлических элементов пролетного строения, монтаж барьерного ограждения, восстановление укрепления конусов.

Работы будут проводиться поэтапно. Планируемая дата их завершения - 14 августа 2020 года. Автомобилистам следует учитывать тот факт, что на этот период движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 50 км/ч и 40 км/ч.

В настоящее время также идёт ремонт путепровода на 145-м километре трассы А-181 "Скандинавия".