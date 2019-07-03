

Ленинградская область готовится начать реализацию проекта "Экспорт услуг". Одно из его направлений – развитие туризма. В планах – в течение двух лет разработать трансграничные маршруты. Первый - совместный с финскими партнерами "Туристический коридор Санкт-Петербург-Сайма", одобренный Европейским союзом. Он подразумевает не только привлечение туристов из Петербурга и области в Финляндию и наоборот, но и возможность продвигать эти регионы на рынках других стран. Второй - совместный с эстонскими коллегами проект "Виа Ганзеатика Плюс", объединяющий культурные и природные достопримечательности ганзейских городов нескольких стран. В обоих активно будет участвовать Выборгский район.

Также в планах – модернизация пунктов пропуска на границе, развитие круизного сообщения, внедрение системы туристской навигации на английском языке в музеях Ленинградской области, в том числе в Выборгском замке.