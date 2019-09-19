На первенстве России выборгские велосипедисты обогнали соперников на золото, серебро и бронзу

Выборгские велосипедисты в составе сборной Ленинградской области завоевали медали на очередном этапе юношеского первенства России. В индивидуальной гонке преследования на 3 километра на треке Роман Ермаков стал победителем. Кирилл Зозуля - бронзовым призером. В командной гонке на 2 километра представители выборгской школы принесли сборной золотые медали. На соревнованиях по шоссе в парной гонке на 25 километров Иван Анисимов и Роман Ермаков показали второй результат. На дистанции 50 километров спортсмены Ленинградской области заняли третье место. Сейчас они готовятся к региональному первенству на шоссе на приз "Закрытия сезона". А между тем, идёт набор на бесплатные занятия учеников 3-5-ых классов для занятий велосипедным спортом. Тренировки проходят на базе 8,10 и 13 школ.