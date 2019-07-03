На лекарства для льготников регионам дополнительно выделят 663 млн рублей 



Правительство РФ выделяет дополнительные 663 млн рублей для закупки лекарств для льготников. Об этом пишет "Российская газета".

"Мы направляем средства регионам на дополнительную закупку лекарств и медицинских изделий для льготников, а также для лечебного питания для детей, у которых есть ограничения по здоровью", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров. Необходимость такого решения глава Кабмина объяснил тем, что за последние несколько месяцев число нуждающихся в подобной социальной помощи выросло на 110 тысяч.



