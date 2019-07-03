На должность главы администрации претендуют четыре человека 

В Выборгском районе завершён прием заявок для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования. Документы принимали с 26 сентября по 11 октября. На вакантный пост претендуют четыре кандидата. Среди них - директор института экономической безопасности ЛГУ имени Пушкина Стелла Кравченко, генеральный директор компании "ПМК Инком" Игнат Кущ, прежний глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков. Претендента на должность главы администрации выберет конкурсная комиссия. Затем кандидатуру рассмотрят на заседании совета депутатов Выборгского района.