В Выборге пенсионерку на пешеходном переходе сбил "Форд"





В четверг в центре Выборга под колеса автомобиля попала пожилая женщина. ДТП произошло на ул. Вокзальной в 17:10. Как сообщили нам в районном отделе ГИБДД, 63-летнюю женщину на нерегулируемой "зебре" сбил автомобиль "Форд". За рулем был 33-летний мужчина. Как отметили в дорожной полиции, "световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали"

В результате наезда пенсионерка пострадала, состояние удовлетворительное.