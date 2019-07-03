На ВСЗ спустят на воду большой гидрографический катер

30 августа на Выборгском судостроительном заводе спустят на воду большой гидрографический катер "Михаил Казанский". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Модульное судно "Михаил Казанский" заложили 24 августа 2018 года на подмосковном предприятии "КАМПО". Блоки гидрографического катера доставили из Подмосковья в Выборг для окончательной сборки на стапелях ВСЗ.

140-тонные суда проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье.