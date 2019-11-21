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Сегодня, 13:56

На Смоляном Мысу может появиться новогодняя ель

Две новые искусственные ели будут установлены к Новому году в Выборге. Город начал готовиться к праздникам. Как рассказал глава районной администрации Геннадий Орлов, помимо традиционных елок на Красной и Рыночной площадях новые красавицы появятся на петровской площади и возможно на отреставрированном Смоляном мысу – там уже благоустроена смотровая площадка и удачно впишется дерево с иллюминацией. Этот вариант ещё обсуждается. Монтажные работы начнутся в начале декабря. Работы по установке светодиодных конструкций вдоль центральных улиц уже начались.

Метки новогодняя ельпетровская площадьсмоляной мыс
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