На Смоляном Мысу может появиться новогодняя ель

Две новые искусственные ели будут установлены к Новому году в Выборге. Город начал готовиться к праздникам. Как рассказал глава районной администрации Геннадий Орлов, помимо традиционных елок на Красной и Рыночной площадях новые красавицы появятся на петровской площади и возможно на отреставрированном Смоляном мысу – там уже благоустроена смотровая площадка и удачно впишется дерево с иллюминацией. Этот вариант ещё обсуждается. Монтажные работы начнутся в начале декабря. Работы по установке светодиодных конструкций вдоль центральных улиц уже начались.