Музей морского дела открылся в школе № 37

В Выборге открылся Музей Академии королевской гавани. Он расположился в стенах школы № 37. В торжественной церемонии открытия приняли участие школьники, их родители, педагоги, представители Выборгского судостроительного завода, морского порта, депутатского корпуса и районной администрации. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин отметил, что открытие этого музея – важное событие не только для школы, но и для города в целом.

