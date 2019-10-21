Муниципальные служащие учились управлять регионами

В Выборге прошел семинар для заместителей глав администраций и специалистов экономических служб. В работе приняли участие представители всех районов Ленинградской области. В этом году семинар проходил в формате деловой игры. Участники управляли виртуальными регионами, распределяя бюджетные средства и ресурсы. С помощью компьютерного симулятора в режиме онлайн можно было проследить последствия того или иного решения и стратегии в целом...