Дед Мороз провел день с выборгской детворой

С визита Деда Мороза в Выборге официально начинаются новогодние гуляния. Накануне главный волшебник страны встретился с маленькими выборжцами в Доме культуры. А потом принял участие в большом "Морозовом гулянье" на Красной площади.
Детей и взрослых развлекали сказочные герои, артисты ансамбля "Вереск" и центра искусств "Эдельвейс". И, конечно, где Дед Мороз – там игры, забавы, песни и хороводы. Все участники праздника, а их едва вместила Красная площадь, зарядились хорошим настроением на весь предстоящий год.
А еще Дед Мороз торжественно зажег огни на главной ёлке Выборгского района. В этом ему помогли выборжцы. Взрослые и дети вместе прокричали волшебные слова: "Раз, два, три - елочка гори", и ель засияла разноцветными огоньками.
Дед Мороз
Самое главное в наше время – улыбки. Улицы городов украшают вовсе не иллюминация и гирлянды! Улицы украшают улыбки жителей. Улыбайтесь! Путь улыбки раскрасят Выборг! С Новым 2020 годом!