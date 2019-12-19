Дед Мороз провел день с выборгской детворой

Главный Дед Мороз страны провел с выборгской детворой целый день. По традиции, после встречи с Йоулупукки, он заехал в Выборг, чтобы поздравить жителей города и зажечь ёлку на Красной площади.

С визита Деда Мороза в Выборге официально начинаются новогодние гуляния. Накануне главный волшебник страны встретился с маленькими выборжцами в Доме культуры. А потом принял участие в большом "Морозовом гулянье" на Красной площади.

Детей и взрослых развлекали сказочные герои, артисты ансамбля "Вереск" и центра искусств "Эдельвейс". И, конечно, где Дед Мороз – там игры, забавы, песни и хороводы. Все участники праздника, а их едва вместила Красная площадь, зарядились хорошим настроением на весь предстоящий год.

А еще Дед Мороз торжественно зажег огни на главной ёлке Выборгского района. В этом ему помогли выборжцы. Взрослые и дети вместе прокричали волшебные слова: "Раз, два, три - елочка гори", и ель засияла разноцветными огоньками.