  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
Сегодня, 15:58

Дед Мороз провел день с выборгской детворой

Главный Дед Мороз страны провел с выборгской детворой целый день. По традиции, после встречи с Йоулупукки, он заехал в Выборг, чтобы поздравить жителей города и зажечь ёлку на Красной площади.

Всероссийский дед мороз провел день с детьми в выборге

С визита Деда Мороза в Выборге официально начинаются новогодние гуляния. Накануне главный волшебник страны встретился с маленькими выборжцами в Доме культуры. А потом принял участие в большом "Морозовом гулянье" на Красной площади.

Всероссийский дед мороз провел день с детьми в выборге

Детей и взрослых развлекали сказочные герои, артисты ансамбля "Вереск" и центра искусств "Эдельвейс". И, конечно, где Дед Мороз – там игры, забавы, песни и хороводы. Все участники праздника, а их едва вместила Красная площадь, зарядились хорошим настроением на весь предстоящий год.

А еще Дед Мороз торжественно зажег огни на главной ёлке Выборгского района. В этом ему помогли выборжцы. Взрослые и дети вместе прокричали волшебные слова: "Раз, два, три - елочка гори", и ель засияла разноцветными огоньками.

Всероссийский дед мороз провел день с детьми в выборге

Дед Мороз

Самое главное в наше время – улыбки. Улицы городов украшают вовсе не иллюминация и гирлянды! Улицы украшают улыбки жителей. Улыбайтесь! Путь улыбки раскрасят Выборг! С Новым 2020 годом!

Всероссийский дед мороз провел день с детьми в выборге

Метки всероссийский дед мороздед морозновый годпоздравления с новым годом
Категории Новости Лента Новостей