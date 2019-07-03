Молодые таланты Ленобласти стали лауреатами премии губернатора

57 талантливых школьников и студентов из Ленинградской области стали лауреатами премии губернатора региона и получили награды за интеллектуальные и творческие победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Работа с молодыми талантами является одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики. Как отметил заместитель председателя правительства по социальным вопросам региона Николай Емельянов, уже на протяжении нескольких лет в Ленобласти действуют эффективные меры поддержки и поощрения одаренной молодежи. Благодаря этому обеспечивается создание "социальных лифтов" для юных талантов.

Для выявления талантливой молодежи каждый год проводится около 250 олимпиад и конкурсов. Из них, как минимум, 20 регионального уровня. Всего за 15 лет награждено более 500 человек.