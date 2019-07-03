Многодетный отец из Выборгского района удостоен награды "Отцовская доблесть"

В Ленинградской области вручили награды "Слава Матери" и "Отцовская доблесть". Это форма поощрения и высшая степень признания заслуг в воспитании детей. Торжественное мероприятие, посвященное чествованию многодетных семей в рамках проведения Всероссийского Дня матери, состоялось в Санкт-Петербурге. Награды получили 22 семьи. Вместе со званием, награжденным предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Почетным Знаком "Слава Матери" в регионе отмечены 11 женщин. Столько мужчин награждены знаком отличия "Отцовская доблесть". В их числе многодетный отец из Выборгского района Игорь Варфоломеев.