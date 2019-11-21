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Сегодня, 21:12

Миссис Ленобласть пригласила конкуренток в Выборг

Молодые женщины в коронах опрашивали сегодня прохожих на Красной площади Выборга. Это финалистки конкурса "Миссис Санкт- Петербург и Ленинградская область 2019" проводили социологическое исследование. Красавицы в наш город приехали по приглашению одной из победительниц конкурса Юлианы Орловой.

Миссис Санкт- Петербург и Ленинградская область 2019 

Юлиана Орлова, Миссис Ленинградская область 2019

Пригласила финалисток и победительниц конкурса чтобы познакомить с нашей культурой, нашей историей. Многие из них никогда в Выборге не были. Сегодня мы посетим достопримечательности. А их у нас в Выборге очень-очень много, поэтому мы успеем посмотреть даже не все, а только самые значимые.  

 Юлиана Орлова, Миссис Санкт- Петербург и Ленинградская область 2019

Дарья Портнягина, 2-я Вице-Миссис Пушкин, Супер мама Санкт-Петербурга

Я первый раз в Выборге, хотя более 10 лет живу в Петербурге. Это удивительный и красивый город.   

Дарья Портнягина, 2-я Вице-Миссис Пушкин, Супер мама Санкт-Петербурга

Ну а на Красной площади красавицы провели социологическое исследование об активности и самореализации женщины в современном мире.
Миссис Санкт- Петербург и Ленинградская область 2019

Метки миссис санкт- петербург и ленинградская область 2019
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