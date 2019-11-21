Миссис Ленобласть пригласила конкуренток в Выборг

Юлиана Орлова, Миссис Ленинградская область 2019
Пригласила финалисток и победительниц конкурса чтобы познакомить с нашей культурой, нашей историей. Многие из них никогда в Выборге не были. Сегодня мы посетим достопримечательности. А их у нас в Выборге очень-очень много, поэтому мы успеем посмотреть даже не все, а только самые значимые.
Дарья Портнягина, 2-я Вице-Миссис Пушкин, Супер мама Санкт-Петербурга
Я первый раз в Выборге, хотя более 10 лет живу в Петербурге. Это удивительный и красивый город.
Ну а на Красной площади красавицы провели социологическое исследование об активности и самореализации женщины в современном мире.