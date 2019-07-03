Минтруд проведёт эксперимент по четырёхдневной рабочей неделе

Минтруд в ближайшее время обсудит вопрос введения четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом пишет "Российская газета". "Вывод о том, нужно сокращать рабочую неделю или нет, встанет после апробации этих методик в тестовом режиме на очень большом количестве предприятий", - заявил в интервью газете "Известия" заместитель министра экономического развития Петр Засельский. Он отметил, что, согласно статистике, рабочий день на многих предприятиях используется неэффективно - "сотрудники 30-40% времени ничего не делают".



Задуманный Минтрудом эксперимент может коснуться 266 предприятий малого и среднего бизнеса в 30 регионах страны.Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов РФ направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней. При этом отдельно подчеркивается, что зарплаты должны остаться на прежнем уровне.