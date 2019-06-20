Миллион на жилье может получить сельский учитель в Ленинградской области





Федеральную программу "Земский учитель" реализуют в Ленинградской области. 1 млн рублей получат педагоги, прибывшие на работу в село, посёлок либо город с населением до 50 тысяч человек. С учителем заключают трудовой договор на 5 лет, гарантирующий стабильную зарплату, и предоставляют бесплатное жильё. Перечень вакантных должностей утверждён областным комитетом общего и профессионального образования. На его официальном сайте размещена подробная информация.

В 2020 году из федерального бюджета предусмотрены средства на компенсационные выплаты трем педагогам из 47 региона, в том числе учителю русского языка и литературы Приветненской средней школы.