Между Выборгом и Светогорском построят новый мост через Вуоксу



На 36-м км автодороги Выборг — Светогорск в ближайшие годы появится новый мост через Вуоксу. Он заменит прежний, построенный еще в 1976 году. В настоящее время здесь запрещен проезд для грузового автотранспорта с максимальной нагрузкой свыше 9 тонн на ось. Ограничения будут действовать до сооружения временного автомобильного моста, который возведут к концу 2019 года.

Как сообщили в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" , общая длина моста составит 205 метров (вместе с подходами — 348 м), ширина — около 14,5 м.

