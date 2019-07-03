Медосмотр с доставкой





Медики Выборгской межрайонной больницы обследуют граждан на выезде. Взрослые жители Калининского микрорайона могут пройти профилактический медицинский осмотр по адресу: ул. Школьная, 2.

Мероприятие включает в себя:

- измерение артериального давления и ЭКГ;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска;

- измерение внутриглазного давления;

- биохимический анализ крови;

- расчет ИМТ (индекса массы тела) на основании антропометрии;

Осмотр фельдшером или акушером-гинекологом, так же как и флюорография, проводится только в городской поликлинике.

Для прохождения медосмотра при себе нужно иметь паспорт и страховой медицинский полис.

Кроме того, здесь можно будет сделать прививку против гриппа.

График работы выездной медицинской бригады:

10, 17, 24 и 31 октября с 9 до 12 часов.