Медики Выборгской межрайонной больницы обследуют граждан на выезде. Взрослые жители Калининского микрорайона могут пройти профилактический медицинский осмотр по адресу: ул. Школьная, 2.
Мероприятие включает в себя:
- измерение артериального давления и ЭКГ;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- измерение внутриглазного давления;
- биохимический анализ крови;
- расчет ИМТ (индекса массы тела) на основании антропометрии;
Осмотр фельдшером или акушером-гинекологом, так же как и флюорография, проводится только в городской поликлинике.
Для прохождения медосмотра при себе нужно иметь паспорт и страховой медицинский полис.
Кроме того, здесь можно будет сделать прививку против гриппа.
График работы выездной медицинской бригады:
10, 17, 24 и 31 октября с 9 до 12 часов.
Медосмотр с доставкой
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