Мечту старого шахтера исполнили в издательстве "Фаворит-Выборг"

Сборник стихов Анатолия Леонкина, написанных за последние 30 лет, будет наконец опубликован.

Анатолий Леонкин прошел долгий жизненный путь: родился в Приморье, учился на Сахалине, работал в шахтах Углегорска. Затем была Воркута, Ленинград, ну и, конечно же, Выборг. Свой опыт и взгляд на жизнь Анатолий начал оформлять в стихи еще в конце 80-х годов. Писал, по большей части, по дороге на работу. За 30 лет набралось немало произведений на клочках бумаги, прочитать которые могли лишь близкие люди.

Анатолий Леонкин, автор стихов Когда читал стихи знакомым они спрашивали: "А кто писал?". Они очень удивлялись узнав что это я, и спрашивали почему я не издаюсь. А потом как трудовая деятельность закончилась, так и мечты ушли. Я всю жизнь пытался быть примером. Если кто-то прочитает вдумчиво и поймёт, что в моих стихах какой-то смысл заложен.

Стихи Леонкина современникам приходились по вкусу, но о публикации личного творчества старый шахтер не мог даже мечтать. Время тогда было не то, да и не было у Леонкина свободного времени на такую работу.

Евгений Мокрецов, исполнительный директор "Фаворит Плюс" В нашем городе очень много замечательных людей - самобытных, разных, талантливых. И мне с одним из таких посчастливилось познакомиться. Он пришел, рассказал что у него множество стихов, которые он пишет ещё с восьмидесятых. Я почитал и так родилась идея издать сборник.

В Выборге выходит немало литературы посвященной городу и его жителям. Познакомившись с творчеством Анатолия Леонкина, издательство "Фаворит-Выборг" решило осуществить мечту автора и издать сборник его стихов.