Маяк у крепости Тронгзунд в Высоцке ждёт обновления

«Маяк» у крепости Тронгзунд в Высоцке, напоминающий гриб, в своих блогах отмечают многие туристы. На самом деле это не маяк, а светящий навигационный знак. И свет его указывает морякам не путь домой, а помогает ориентироваться в сложном фарватере Выборгского морского канала.

Белый "гриб" на северо-западном берегу острова Высоцкий это передний створный знак линейного навигационного створа Паттери. Вот так это звучит официально. И да, существует еще и задний створный знак. Он стоит на возвышенности прямо у дороги к крепости Тронгзунд.

Навигационные знаки помогают морякам "опознать" участок моря или береговой линии и определить положение судна на подходах к порту. Створные знаки устанавливают парами строго на одной линии направления, обеспечивающего кораблю безопасный проход. Если мореплаватель видит, что передний створный знак совпадает по вертикали с задним, значит он идет безопасным фарватером, то есть по оси створа.

Сейчас створный навигационный знак Паттери на реконструкции.

Хотя знак не является маяком, его вместе с "грандиозным морским укреплением Выборгского залива — крепостью Тронгзунд" включили в "Северный" туристический маршрут по маякам Ленобласти. Кроме Высоцка в маршрут вошел мыс Песочный, Форт Ино, маяк на мысе Флотский и маяк "Стирсудден". Об этом амбициозном проекте правительство области сообщило еще в 2017 году. Правда неизвестно, был ли этот маршрут в итоге реализован.