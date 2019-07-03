Малый бизнес поддержали шестью миллионами рублей





Между предпринимателями Ленобласти распределили субсидии. Более 6 млн рублей пойдёт на компенсацию затрат, покупку автолавок и приобретение расходных материалов. Средства выделены в рамках госпрограммы "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и распределены на заседании конкурсной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Поддержку из областного бюджета получили три владельца гостиниц и гостевых комнат, в том числе в Выборгском районе. На полученные деньги предприниматели возместят часть затрат на приобретение бытового и инженерного оборудования, мебели, установку пожарной сигнализации. Финансовая поддержка направлена также на развитие народных художественных промыслов.