МФЦ поможет вернуть забытые документы на недвижимость



Что делать, если вы не смогли вовремя получить в МФЦ заказанные документы на недвижимость?

Готовые для выдачи бумаги хранятся в МФЦ 30 дней. Далее они передаются в Кадастровую палату. Из архива ведомства получить их можно несколькими способами:

· через МФЦ. Для этого потребуется предоставить паспорт, сведения о дате обращения, номер дела. Заявление на получение невостребованных документов необходимо подавать в том МФЦ, где они были оформлены изначально. Заявка будет рассматриваться ведомством в течение месяца, еще два дня займет доставка документов до МФЦ.

· в межрайонном отделе Кадастровой палаты по Ленинградской области или территориальных подразделениях, направив заявление на e-mail: mo1@47.kadastr.ru.

· с помощью курьерской доставки документов на дом.