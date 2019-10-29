Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить за один день. В многофункциональном центре Ленинградской области началась реализация пилотного проекта по выдаче ряда документов в день обращения. Вся процедура занимает всего несколько минут и не требует визита в управление ЗАГС...
МФЦ: какие документы можно получить в день обращения
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить за один день. В многофункциональном центре Ленинградской области началась реализация пилотного проекта по выдаче ряда документов в день обращения. Вся процедура занимает всего несколько минут и не требует визита в управление ЗАГС...
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