МФЦ «Выборгский» вернулся на прежнее место



Выборгский центр "Мои Документы" работает по прежнему адресу: г. Выборг, ул. Вокзальная, 13. Подать и получить документы, проконсультироваться со специалистами можно по понедельникам с 10 до 21 часа, со вторника по воскресенье - с 09.00 до 21.00.

В обновлённом после ремонта помещении открыты 22 окна приема-выдачи документов, расположена комфортная зона ожидания и информирования заявителей. Здание находится в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, авто- и железнодорожного вокзалов.