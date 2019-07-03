Лжетеррористы "заминировали" суды в Выборге и пос. Рощино



Волна лжетеррора дошла до Выборгского района. По предварительной информации, предупреждение об угрозе взрыва поступило в судебные органы в Выборге и в пос. Рощино в понедельник утром. Людей оперативно эвакуировали. Здание Выборгского городского суда уже проверили. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. Сейчас специалисты правоохранительных органов работают в Рощино. Мы будем следить за развитием событий.