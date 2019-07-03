Лже-террористы вновь подняли на ноги спасателей и полицию Петербурга





В Санкт-Петербурге очередная массовая волна эвакуаций. Сообщения об угрозах взрыва сегодня утром поступили в суды Северной столицы, несколько больниц, Государственный Эрмитаж и аэропорт Пулково. Кроме того, были разосланы письма с предупреждением о бомбах, заложенных на трех станциях метро -"Достоевской", "Пушкинской" и "Сенной". Людей оперативно эвакуировали. Информация о взрывчатых веществах на местах не подтвердилась...

Между тем, сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области предупреждают граждан об ответственности за заведомо ложные сообщения. Правоохранители напоминают: подобные действия являются уголовно наказуемыми. Обслуживание таких вызовов дорого обходится государству. Экономические потери от ложных сообщений о минировании несет и местный бюджет, и бизнес.