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Сегодня, 12:11

Лже-террористы вновь подняли на ноги спасателей и полицию Петербурга



В Санкт-Петербурге очередная массовая волна эвакуаций. Сообщения об угрозах взрыва сегодня утром поступили в суды Северной столицы, несколько больниц, Государственный Эрмитаж и аэропорт Пулково. Кроме того, были разосланы письма с предупреждением о бомбах, заложенных на трех станциях метро -"Достоевской", "Пушкинской" и "Сенной". Людей оперативно эвакуировали. Информация о взрывчатых веществах на местах не подтвердилась... 
Между тем, сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области предупреждают граждан об ответственности за заведомо ложные сообщения. Правоохранители напоминают: подобные действия являются уголовно наказуемыми. Обслуживание таких вызовов дорого обходится государству. Экономические потери от ложных сообщений о минировании несет и местный бюджет, и бизнес. 

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