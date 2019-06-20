Любой желающий может разработать талисман Всероссийской переписи населения





Выборжцы могут принять участие в конкурсе талисманов Всероссийской переписи населения 2020 года. Прием творческих работ уже начался.

Талисманом может стать любой объект — человек, животное, растение либо какой-то предмет. Все работы должны быть авторскими. Талисман-победитель будет размещен в информационных материалах переписи, на страницах Всероссийской переписи населения в Интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru. Автор победившей работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей. Подведение итогов состоится 10 февраля.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет проходить в течение октября 2020 года. Главным её нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.