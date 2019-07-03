Любителей эпистолярного жанра, музыки и театра ждут в библиотеке Аалто



Музей-заповедник "Парк Монрепо" приглашает всех желающих на театрализованную презентацию книжного издания "Людвиг Генрих фон Николаи. Письма к графам С. Р. Воронцову и А.Р. Воронцову. Год 1796". Мероприятие пройдет в лекционном зале библиотеки А. Аалто в пятницу, 25 октября.

В программе:

- театральная зарисовка по мотивам писем Л. Г. Николаи в исполнении актёров Молодёжного театра г. Выборга (режиссёр Г. Логвинюк)

- музыкальное представление с участием музыкантов: Д. Шкурлятьевой (виолончель, виола де гамба), М. Лебедевой (фортепиано) и Т. Луковенко (вокал), а также преподавателя Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского М. Войновой.

Начало в 18 часов. Вход свободный.