Лучших в области спорта назовет «Выборгский Олимп»





Ежегодный праздник спорта "Выборгский Олимп" состоится 30 января. По традиции его организует районная администрация совместно с общественным объединением "Фаворит Выборг". Итоги спортивной жизни Выборгского района за 2019 год обнародуют со сцены Дворца культуры. В зале соберутся спортсмены, тренеры, ветераны спорта и представители общественности. В этот день награды вручат победителям и призерам соревнований различного уровня. Кроме того, в этом году впервые будет назван лидер в номинации "Гордость Выборгского района". Начало в 17 часов.