Лучшие детсады и школы получили денежные сертификаты

Лучшие образовательные учреждения Выборгского района по итогам минувшего учебного года удостоились денежных сертификатов. Их вручили руководителям школ и детских садов на традиционном районном педагогическом совете.



По 1 млн рублей на приобретение современных средств обучения получили пять дошкольных учреждений. Это детские сады Выборга: №3, №4, №11, №22 и №31.



В пятерку лучших школ, по результатам ЕГЭ, вошли гимназия и школа № 37, Полянская, Коробицынская и Светогорская школы.

Эти учебные заведения также получили сертификаты на сумму 1 млн рублей.