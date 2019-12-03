Лучшие бойцы Выборга сразились в Смертельной битве

Фестиваль Cubus Play собрал всех выборжцев, неравнодушных к компьютерным играм. Здесь прошел Чемпионат по Mortal Kombat.

Максим Ашухин, ведущий фестиваля Cubus Play Лучшие бойцы со всего мира собрались, чтобы сразиться в этой битве за главный приз – целый геймерский набор из крутых наушников, мыши и коврика. Ребятам интересно, они увлечены, у них азарт. Они готовы биться за главный приз.

Mortal Kombat – уже много лет остается одной из самых популярных в мире компьютерных игр. Поэтому для кибербитвы выбрали именно эту игру. К тому же, увлекает она не только детей. Парочка взрослых тоже была замечена среди участников Чемпионата.

Впрочем, на фестивале можно было поиграть и в другие популярные игры. А также протестировать PlayStation и прочее геймерское оборудование, обсудить с единомышленниками новинки мира компьютерных игр.

Уровню подготовки Чемпионата киберспортсмены поставили уверенную "пятерочку".

