Лучшее ветеранское подворье выбирали в Выборгском районе

Во Дворце культуры прошел традиционный районный смотр-конкурс. Свои достижения представили садоводы, огородники, животноводы из городских и сельских поселений – победители муниципальных этапов. Казалось бы, это лето выдалось засушливое и богатого урожая ждать не приходилось. Но выборгским ветеранам не страшны никакие капризы природы. Разбегались глаза от изобилия представленных даров природы, любовно выращенных в садах и на грядках...