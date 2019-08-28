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Сегодня, 10:30

Лучшее ветеранское подворье выбирали в Выборгском районе

Во Дворце культуры прошел традиционный районный смотр-конкурс. Свои достижения представили садоводы, огородники, животноводы из городских и сельских поселений – победители муниципальных этапов. Казалось бы, это лето выдалось засушливое и богатого урожая ждать не приходилось. Но выборгским ветеранам не страшны никакие капризы природы. Разбегались глаза от изобилия представленных даров природы, любовно выращенных в садах и на грядках... 

Метки ветеранское подворье
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