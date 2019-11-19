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Сегодня, 11:37

Литературно-музыкальная гостиная «Сквозь времена» прошла в стенах библиотеки Алвара Аалто

Выпускники и воспитанники подростково-молодёжных клубов "Вольный" и "Апельсин" читали зрителям любимые стихи в библиотеке Аалто. Тем самым они возрождили традицию 5-летней давности.
Кульминацией встречи стала своеобразная "передача эстафеты" юным добровольцам, которые продолжат популяризовать поэзию в нашем городе.

Метки библиотека аалтосквозь времена
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