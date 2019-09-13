Льготникам компенсируют расходы при переходе на "цифру"

Ленинградская область переходит на цифровое вещание 14 октября.

Для приема сигнала высокого качества, гражданам, чьи телевизоры не имеют встроенного тюнера DVB-T2, необходимо приобрести приставку с поддержкой формата и антенну дециметрового диапазона. Чтобы цифровое телевидение было доступно всем жителям региона, в социальном кодексе предусмотрели компенсации для отдельных граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны всех категорий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии. И семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает 40% от среднего заработка по Ленобласти. Сумма составляет порядка 12 тысяч рублей.



Из бюджета региона льготнику компенсируют фактически понесенные расходы. Необходимо предоставить чек на покупку. При этом сумма не может превышать три тысячи рублей. Также в центре соцзащиты населения обращают внимание, что выплата оформляется только на один комплект оборудования.



Напомним, Выборгский филиал областного Центра социальной защиты населения находится по адресу: улица Выборгская, дом 30.