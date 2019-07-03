Ленобласть планомерно исполняет майские указы



Около 4,5 млрд рублей уже направлено в Ленобласти на исполнение майских указов президента, подписанных в 2018 году. Для реализации поставленных государственных задач на территории региона разработано 52 федеральных проекта. Они призванны сделать рывок в формировании комфортной городской среды, образовании, здравоохранении, демографии, культуре, экологии. Ключевыми задачами являются модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, создание механизмов развития комфортной городской среды, снижение смертности на дорогах.