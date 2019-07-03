Ленинградская область создает Центр компетенций по улучшению городской среды

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании Центра компетенций по развитию комфортной городской среды.

Центр должен стать одной из площадок вовлечения граждан в решение вопросов городского устройства. Основная задача – привлечение молодежи, студентов, волонтеров и всех активных граждан к решению вопросов благоустройства городской среды, вовлечение их в процесс проектирования, отбора и реализации проектов, привлечение бизнеса, вопросы популяризации урбанистики и др. - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.



В настоящее время организация проходит государственную регистрацию.