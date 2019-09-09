Ленинградская область поддержит бизнесменов финансово

Ленинградская область возместит затраты предпринимателей на участие в выставках и ярмарках, в том числе за рубежом. В 2019 году на этот вид поддержки в бюджете региона предусмотрено семь миллионов рублей. Этой субсидией активно пользуются предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе из Выборгского района. Девять компаний уже получили средства для участия в выставках во Франции, Германии, Испании и других странах. Благодаря поддержке правительства товары, произведенные в Ленинградской области, привлекают потенциальных импортеров, а предприниматели вносят заметный вклад в развитие экспортного потенциала региона.