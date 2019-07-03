Ленинградская область: чем заняться в выходные

19 и 20 октября в выставочном центре «Эрмитаж — Выборг» откроется виртуальный концертный зал; II межрегиональный турнир по современным спортивным танцам «Осенний марафон» состоится в деревне Горбунки Ломоносовского района; Волхов примет чемпионат Ленинградской области по футболу.





19 октября



11.00 — торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных в рамках поисковых мероприятий "Вахта памяти — 2019".

Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Старая Слобода, территория братского кладбища.



11.00 — XIV Тихвинский легкоатлетический марафон, посвященный присвоению Тихвину почетного звания "Город воинской славы".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион комплекса.



12.00 — легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза М.Д. Баранова.

К участию в пробеге приглашаются все желающие. Дистанции 1, 2, 3 и 5 км. В рамках мероприятия первые будет организован детский забег на 400 м для детей от 6 до 8 лет.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Чайковского, 11, стадион "Химик".



13.00 — праздничный концерт "Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография", посвященный 92-й годовщине образования поселка Свирьстрой.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, ул. Кирова, 2, центр культуры и досуга.



13.00 — районная акция "В кругу друзей" среди детских общественных объединений Всеволожского района.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, средняя общеобразовательная школа.



13.00 — XVIII районный фестиваль эстрадной и авторской песни "Пою тебе, мой край родной!".

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск.



13.00 — открытие детской игровой площадки, благоустройство выполнено в рамках программы "Комфортная городская среда".

Ленинградская область, город Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 41А, ул. Химиков д.7А, д. 9, придомовая территория.



14.00 — танцевальная программа "Для тех, кто молод душой".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д.1, Дом культуры.



14.00 — концерт "Букет любимых мелодий".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, д.43, Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.



15.00 — "У дружбы нет границ" — концерт с участием творческих коллективов Ленинградской области и города Нарвы (Эстонская Республика).

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ул. Гагарина, д.6, Дом культуры.



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 16, физкультурно-спортивный центр "Волхов", стадион "Металлург".



17.00 — фестиваль творчества молодёжных сообществ Сланцевского района "#Я.МОЛОДОЙ".

Представители молодого поколения будут соревноваться в разных творческих номинациях за право быть лучшей командой фестиваля.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, д. 25/8, Молодёжный центр.



18.00 — открытие виртуального концертного зала в выставочном центре "Эрмитаж – Выборг".

Ленинградская область, город Выборг, ул. Ладанова, 1.



19.00 — концерт "Поющие гитары", программа "Нет тебя прекрасней".

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры "Железнодорожник".



19 — 20 октября



10.00 — II межрегиональный рейтинговый турнир по современным спортивным танцам "Осенний марафон", посвященный Году театра в России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Дворец культуры "Горбунки".



20 октября



10.00 — соревнования среди школьных команд по шахматам "Белая ладья".

Ленинградская область, город Кириши, пр. Ленина, 16, Шахматный клуб "Гамбит".



11.00 — "Осенний марафон" – массовые районные соревнования по скандинавской ходьбе и кроссу.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Лемболово, ж/д станция "Лемболово".



12.00 — финал кубка Волховского района по футболу.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28Б, стадион "Локомотив".



12.00 — районный фестиваль "КузьмоловоFest".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, ул. Леншоссе, 8, Дом культуры.



14.00 — день семейного отдыха с показом спектакля "Бармалей" театральной студии "Золотой Ключик".

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28, Дом культуры "Железнодорожник".



14.00 — отборочный тур XI районного конкурса "Минута славы".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 2В, муниципальное учреждение культуры "Важинское клубное объединение".



14.00 — "Праздник куклы" театра кукол "Улыбка".

В программе: театрализованное представление для детей и спектакль "Котенок на снегу".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18А, Никольский центр культуры и досуга.



14.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди юношеских команд.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, 16, физкультурно-спортивный центр "Волхов", стадион "Металлург".



17.00 — первый открытый фестиваль шуточных мини-спектаклей, посвящённый 208-й годовщине открытия Царскосельского лицея.

Ленинградская область, город Гатчина, пер. Революционный, 1, Центр творчества юных.