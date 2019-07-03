Ленинградская область: чем заняться в выходные 

14-15 декабря в Приозерске состоится XII областной фестиваль «Снегурия», в Киришах — областной конкурс хоровых коллективов детских школ искусств «Поющее детство земли Ленинградской», в Гатчине – фестиваль «Экологичный Новый год», в Волхове — кубок Ленинградской области по мини-футболу, а в Лодейном Поле – первенство региона по хоккею.





14 декабря

9.00 – муниципальные соревнования по фигурному катанию на коньках, посвященные 39-летию катка "Зеркальный".

Ленинградская область, Бокситогорск, каток "Зеркальный", Бокситогорский спортивный комплекс.



11.00 – новогодняя ярмарка-продажа мастеров декоративно-прикладного творчества "Новогодний подарок".

Деревня мастеров "Новогодние чудеса": мастер-классы для детей и родителей.

Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В.И. Ленина, 1, Волховский городской дворец культуры.



11.00 – 3-й турнир по самбо, посвященный Дню освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 37, школа № 6.



11.00 – областной конкурс хоровых коллективов детских школ искусств "Поющее детство земли Ленинградской".

Ленинградская область, город Кириши, пр. Ленина, д. 7, корп.1 Киришская детская школа искусств.



11.00 – музыкальный спектакль "Сказки гуляют по свету".

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, Дом культуры.



12.00 – открытые соревнования по настольному теннису.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Дружная горка, ул. Введенского, д. 20.



12.00 – XII областной фестиваль "Снегурия".

В программе: зимние народные игры, хороводы, сказочные сюрпризы, подарки от Дедов Морозов и Снегурочек, новогодний фестиваль воздушных шаров, шоу мыльных пузырей и огненно- пиротехническое шоу, фокусы.

Ленинградская область, город Приозерск, Центральная площадь и киноконцертный зал.



12.00 – муниципальные соревнования по биатлону "Приз ветеранов тихвинского биатлона".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 2, биатлонно-лыжный комплекс.



13.00 – фестиваль "Сказки народов мира".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Янино-1, ул. Шоссейная, 46, Янинский культурно-спортивный досуговый центр.



13.00 – концерт "Детям войны посвящается…" к освобождению Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 43, детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.



13.30 – первенство Ленинградской области по хоккею (игроки 2010/2011 и 2008/2009 г. р.).

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Свердлова, 2а, Ледовая арена "Форвард".



14.00 – районный фестиваль "Зимняя песня".

Ленинградская область, Киришский район, поселок Пчёвжа, Клубная ул., 6, Дом культуры поселка Пчевжа.



15.00 – интерактивная игровая программа "Оранжевое настроение", посвященная Международному дню отказа от курения и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.



15.00 – литературно-музыкальная программа "ЛИТО "Автограф" ХХ лет".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, районный Дом культуры.



16.00 – торжественная встреча Деда Мороза и зажжение огней на главной елке города.

Ленинградская область, город Бокситогорск, площадь у Дворца культуры.



16.00 – новогодний концерт "Все звезды" в ART-cafe.

Ленинградская область, город Гатчина, пер. Революционный, д. 1, Центр творчества юных.



16.00 – фестиваль "Экологичный Новый год". В программе – кулинарный мастер-класс "Новогодний стол без отходов", новогодний шеринг, эко-мастер-классы.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, Гатчинский дворец молодежи.



19.00 – XX международный фестиваль детских и молодежных хоров "Зеркало времени. XXI век".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова.



14 — 15 декабря

10.00 — открытый областной конкурс "Юные дарования".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова.



15 декабря

10.00 – турнир по волейболу среди детских команд.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 57, городской досуговый центр "Родник".



10.00 – первенство города Всеволожска по спортивной борьбе (грэпплинг) среди юношей и юниоров.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Знаменская, 9, Всеволожский центр образования.



10.00 – открытое молодежное первенство Лужского городского поселения по настольному теннису.

Ленинградская область, город Луга, спортивный зал спортивно-молодежного центра.



11.00 – фестиваль семейного и дворового спорта "Спорт – норма жизни".

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, Березовая улица, 1, центр образования "Кудрово".



11.00 – традиционный турнир по мини–футболу среди ветеранов "Мемориал В.Ф. Яицкого", посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Разбегаево, 61А, Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа.



11.00 – финал Кубка Ленинградской области по спортивному туризму в закрытых помещениях.

2-й этап Кубка Тихвина по спортивному туризму.

Ленинградская область, город Тихвин, 3-й микрорайон, 43, лицей № 8.



12.00 – новогоднее представление.

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.



12.30 – чемпионат Тихвина по шахматам (блиц).

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, 13/14, шахматно-шашечный клуб.



13.00 – Кубок Ленинградской области по мини-футболу.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское поле, 4, физкультурно-оздоровительный комплекс "Левобережный".



13.30 – первенство Ленинградской области по хоккею (игроки 2010/2011 г. р.), "Химик – Форвард".

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, 2а, Ледовая арена "Форвард".



15.00 — первенство Лодейнопольского района по хоккею (мужчины 40+ и 50+ ).

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Свердлова, 2А, ледовая арена "Форвард".



15.00 – сольный концерт ансамбля песни и танца "Лужанка" и ансамбля танца "Полюшко".

Ленинградская область, город Луга, Лужский городской дом культуры.



15.00 – литературно-музыкальный вечер "Стихи и музыка".

Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, 18, музей города Гатчины.



15.00 – благотворительный спектакль "Колобок" в исполнении театральной студии "Золотой ключи" школы 3-го возраста.

Организатор – благотворительный фонд "БлагоДари" для детей из подопечных семей.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Красная, 1б, 2 этаж, просветительский центр Покровского собора.



16.00 – творческая встреча с авторами-исполнителями группы "Бард и Ко".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 50, городская библиотека имени Я.И. Бередникова.



17.00 – спектакль "Исповедь" (по произведениям Н. В. Гоголя) в исполнении творческого объединения "Театр и К" Гатчинского дворца молодежи.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, 2.